Начинается второй тайм матча за третье место чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Англии.

После первых сорока пяти минут счет 1-0 в пользу сборной Бельгии, что, кстати, повторяет результат матч в группе, который бельгийцы выиграли. Гол состоялся в самом начале матча. Англичане пропустили быструю фланговую атаку с участием двух крайних защитников. Аднан Шадли прострелил слева и открывшийся в центре штрафной Тома Менье из вратарской не промахнулся. Это позволило бельгийцам закрыть игру. Англичане больше владели мячом, но реальных опасных моментов почти не создали. Пожалуй, лишь однажды прошла длинная передача на Стерлинга, но его короткий пас главный бомбардир Харри Кейн откровенно запорол. Бельгийцы, напротив, провели несколько опасных атак, благодаря тонким передача Эдена Азара и Кевина де Брюйне. Тем не менее счет не изменился 1-0

Финальный матч чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии пройдет в воскресенье.