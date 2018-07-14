Начинается второй тайм матча за третье место чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Англии
Начинается второй тайм матча за третье место чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Англии.
После первых сорока пяти минут счет 1-0 в пользу сборной Бельгии, что, кстати, повторяет результат матч в группе, который бельгийцы выиграли. Гол состоялся в самом начале матча. Англичане пропустили быструю фланговую атаку с участием двух крайних защитников. Аднан Шадли прострелил слева и открывшийся в центре штрафной Тома Менье из вратарской не промахнулся. Это позволило бельгийцам закрыть игру. Англичане больше владели мячом, но реальных опасных моментов почти не создали. Пожалуй, лишь однажды прошла длинная передача на Стерлинга, но его короткий пас главный бомбардир Харри Кейн откровенно запорол. Бельгийцы, напротив, провели несколько опасных атак, благодаря тонким передача Эдена Азара и Кевина де Брюйне. Тем не менее счет не изменился 1-0
Финальный матч чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии пройдет в воскресенье.
Комментарии8
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putin_itogy 14 июля 2018 | 18:23
Гавно - футбол.
Нет мастерства.
Нет энергии.
Разочарован, глубоко, Бельгией.
Лукаку, убедился, ему никогда не стать Мастером. Если ты бегаешь быстро, иди в бег.
В футбол, не надо..
Вот этим и отличаются, Чемпионы ЧМ, от дворовых команд.
Которыми так-же являются, мажорно-выхолощенные нежные аристократы Хари Кейны.,
Он Великих Бразильцев, Уругвайцев,
и ХОРВАТОВ.
Хорваты, там где Мастерство+Энергия.
Вот так и есть - Чемпионы мира!
Никак иначе.
antimalin 14 июля 2018 | 18:33
Бельгия рулит
Бельгия-Англия
1:0
Гадящая англичанка не получит бронзу
neyexo 14 июля 2018 | 18:24
ГосТВ предупреждала - Англия проиграет, тк. не приедет Мэй.
Хотя Мэй глава государства из 4 т.н. "стран", а Англия - одна из этих стран (другие - Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия)
liquidsky__ 14 июля 2018 | 18:27
Англичане, как обычно, играют серо и невыфразительно. Ну а чего еще ждать от команды не забившей с игры ни разу(!) за весь чемпионат.. Под стать своей стране, однозначно )
greeg1 14 июля 2018 | 18:29
Слава Хорватии и Украине.
malorus_kiev144 14 июля 2018 | 18:30
Режиссёр трансляции жид, по-моему.
guerrilleros 14 июля 2018 | 18:34
Ничё-ничё , наша доблестная гэбня ешё нагадит им в пробирки мельдонием . Ещё не вечер. Так победим !
putin_itogy 14 июля 2018 | 18:35
Комментатор - гавно.
Шепелявый кастрат.
Костя Эрнст идёт на принцип(как и путин).
"Под давлением не меняет своих решений".
Костя, скажу тебе одно.
Ты можешь не менять своих решений.
Но ты - пупс в песочнице.
Земля, планета, от этого не поменяет свой ход.
Даже на наносекунду.
Упирайтесь.
Черви.