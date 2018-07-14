Бывший министр обороны Анатолий Сердюков женился на своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой
Об этом известный телеведущий Андрей Малахов написал в колонке для журнала Star Hit, где он работает главным редактором. Никаких подробностей Малахов не сообщает, кроме того, что вспоминает об интервью с Евгенией Васильевой, когда она содержалась под домашним арестом. «Я забыл там коричневый галстук от Тома Форда», — пишет Малахов, — «так что если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Шанель, пусть не беспокоится». Подтверждений информации о бракосочетании Сердюкова и Васильевой из других источников пока нет.
В мае 2015-го года Евгения Васильева была признана виновной в мошенничестве и приговорена к пяти годам лишения свободы. Однако, уже в августе она была условно досрочно освобождена. Анатолий Сердюков с февраля 2007-го года по ноябрь 2012-го возглавлял министерство обороны.
Комментарии43
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alex55 14 июля 2018 | 18:56
Прелесть как романтично.... А "свадебным генералом" был, очевидно, Верховный главнокомандующий....
ed10075 14 июля 2018 | 19:06
Свадьба двух жуликов... Об этих персонах даже слышать противно.
krestianin_067rus Михаил Никитин 14 июля 2018 | 19:06
Молодец мужик! Любовь восторжествовала! :)))
bja_1950 14 июля 2018 | 19:10
Молодцы! Никого и ничего не стесняются! Интересно, а денег им на свадьбу хватило?
taxidermist_ru 14 июля 2018 | 19:10
6 квадратных метров Матросской Тишины "молодым"(хаха) в подарок.
p14 14 июля 2018 | 19:11
Неужели любовь? И там наверху тоже случается? Ну не чудо?
ruderpost 14 июля 2018 | 19:21
свадьба века! куда там алке пугачихе. шафером на свадьбе будет медведев, посажённой матерью матвиенко. благославлять и венчать будет гундяев, свадебным генералом будет горячолюбимый верховный говнокомандующий