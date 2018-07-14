Бывший министр обороны Анатолий Сердюков женился на своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой

Об этом известный телеведущий Андрей Малахов написал в колонке для журнала Star Hit, где он работает главным редактором. Никаких подробностей Малахов не сообщает, кроме того, что вспоминает об интервью с Евгенией Васильевой, когда она содержалась под домашним арестом. «Я забыл там коричневый галстук от Тома Форда», — пишет Малахов, — «так что если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Шанель, пусть не беспокоится». Подтверждений информации о бракосочетании Сердюкова и Васильевой из других источников пока нет.

В мае 2015-го года Евгения Васильева была признана виновной в мошенничестве и приговорена к пяти годам лишения свободы. Однако, уже в августе она была условно досрочно освобождена. Анатолий Сердюков с февраля 2007-го года по ноябрь 2012-го возглавлял министерство обороны.