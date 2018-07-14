Синод РПЦ принял документ, который позволяет поминать некрещеных младенцев в церкви
Как рассказал журналистам пресс-секретарь Московского Патриарха Александр Волков, «бывает, что дети рождаются мертвыми или умирают в первые часы в силу каких-то обстоятельств. Раньше не было возможности отпевать таких младенцев».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 14 июля 2018 | 17:45
Можно подумать, что постановления Синода РПЦ или сам факт крещения имеет какое-либо значение для человека и Бога.
Атеист, живущий по совести, намного ближе к Богу, чем сами пьяницы попы и Гундяев, жадные до злата и недвижимости, нарушающие все Заповеди.