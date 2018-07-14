Известные деятели культуры просят губернатора Санкт-Петербурга поставить памятник композитору Петру Чайковскому на пересечении Думской улицы и Невского проспекта. Издание «Фонтанка» сообщает, что обращение поступило в конце июня. Против установки четырехметрового монумента работы скульптора Ильи Дюкова выступает глава Метрополитена Владимир Гарюгин. По его мнению, многотонная конструкция нежелательна над наклонным ходом и подземным переходом на станцию «Невский проспект».