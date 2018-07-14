Часть западного Крыма осталась без энергоснабжения
Часть западного Крыма – это Евпатория и Сакский район — осталась без энергоснабжения, — сообщает РИА Новости. Причиной стало отключение высоковольтной линии электропередач, на которой сработала система противоаварийной защиты.
В прошлом месяце из-за энергоаварии в Крыму без света на несколько часов оставались два с половиной миллиона человек.
Комментарии3
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zorkin75 14 июля 2018 | 17:46
Крысчане-народ, с травмированными головами камнями, упавшими свыше.Крысы ищут где повкуснее,крысчане-где больше дают за простутиирование.Пусть передохнут без воды и света,одно жалко,приходится содержать хоть пол крысы,но за мою зряплату.
alehan15274 14 июля 2018 | 17:49
Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
vovan_pgory 14 июля 2018 | 17:48
"Камни с неба" понемногу начинают вдавливать коллаборантов в землю. Надеюсь это лишь цветочки.