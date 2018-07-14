Часть западного Крыма осталась без энергоснабжения

Часть западного Крыма – это Евпатория и Сакский район — осталась без энергоснабжения, — сообщает РИА Новости. Причиной стало отключение высоковольтной линии электропередач, на которой сработала система противоаварийной защиты.

В прошлом месяце из-за энергоаварии в Крыму без света на несколько часов оставались два с половиной миллиона человек.