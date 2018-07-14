Актриса Марианна Рубинчик переведена в реанимацию московской клиники из ожогового центра в Подмосковье, куда она была доставлена в конце июня. Она получила ожоги более 50% тела после того, как уснула на даче с непогашенной сигаретой.

Зрителям Рубинчик известна по сериалу «Час Волкова», фильмам «Нанкинский пейзаж», «Черный клоун», «Русская пицца» и многим другим.