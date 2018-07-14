Актриса Марианна Рубинчик переведена в реанимацию московской клиники из ожогового центра в Подмосковье
Актриса Марианна Рубинчик переведена в реанимацию московской клиники из ожогового центра в Подмосковье, куда она была доставлена в конце июня. Она получила ожоги более 50% тела после того, как уснула на даче с непогашенной сигаретой.
Зрителям Рубинчик известна по сериалу «Час Волкова», фильмам «Нанкинский пейзаж», «Черный клоун», «Русская пицца» и многим другим.
Комментарии2
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gwon 14 июля 2018 | 17:45
И что что Рубинчик?
patrikk_1 14 июля 2018 | 17:48
«Черный клоун», «Русская пицца» и многим другим...
Черный клоун? Это про Витю Шендеровича?