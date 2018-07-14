Около тысячи человек вышли сегодня на митинг в Челябинске против повышения пенсионного возраста
Ранее стало известно, что региональное законодательное собрание поддержало планы правительства. Аналогичный митинг прошел и Нефтеюганске, он собрал около 100 человек.
Комментарии2
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patrikk_1 14 июля 2018 | 17:45
Около тысячи человек вышли сегодня на митинг в Челябинске против повышения пенсионного возраста...
Люди может бы и протестовали, но не хотят лить воду на мельницу грудастого А.Навального и его весёлого кагала. Московская либерастия, как всегда опоганила протест.
j_partizan 14 июля 2018 | 17:47
Митинг, когда тебя пытаются убить бессмысленен. Нужны более эффективные меры против лиц, учиняющих геноцид россиян.