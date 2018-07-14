ФИФА не стала наказывать Домагоя Виду за второе видео, в котором он произносит лозунг «Слава Украине»
Международная федерация футбола не стала наказывать хорватского защитника Домагоя Виду за второе видео, в котором он произносит лозунг «Слава Украине». В сообщении ФИФА говорится, что эта запись была сделана до того, как на Виду были наложены санкции. За первое видео с тем же слоганом ФИФА вынесла футболисту предупреждение.
Напомним, завтра сборная Хорватии сыграет в финале против команды Франции.
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gригорьич 14 июля 2018 | 17:39
ФИФА - говнюки