В Санкт-Петербурге продолжается матч чемпионата мира по футболу за третье место между командами Бельгии и Англии
Бельгийцы открыли счет уже на четвертой минуте, мяч забил Томас Менье.
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Бельгийцы открыли счет уже на четвертой минуте, мяч забил Томас Менье.
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Комментарии1
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sasha2011 14 июля 2018 | 17:41
Судя по игре на данный момент, у англичан чуть-чуть неправильная форма: гетры должны быть красно-сине-белыми...