В матче сборных Англии и Бельгии открыт счет
В матче за третье место открыт счет. Бельгийцы забили первый гол в ворота англичан. Игра проходит на петербургском стадионе. Трансляцию можно посмотреть на Первом канале.
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В матче за третье место открыт счет. Бельгийцы забили первый гол в ворота англичан. Игра проходит на петербургском стадионе. Трансляцию можно посмотреть на Первом канале.
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Комментарии4
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maik19_ 14 июля 2018 | 17:14
Слава Мусульманцам ! Слава Палестинцам !
grossalexis072018 14 июля 2018 | 17:40
maik19_: Все падла - в Жмеринку можешь не возвращаться !!!:))
antimalin 14 июля 2018 | 17:18
Надеюсь, бельгийцы разгромят чопорных англичан.
Бельгия-Англия
1:0 пока
Счет был открыт на уже 4-й минуте матча.
grossalexis072018 14 июля 2018 | 17:42
antimalin: Что Марфутка - англичане не откликнулись на твои призывы о соитии? Ваш уровень - Египет, Коста-Рика ;))