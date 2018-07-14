Сеул вызвал российского военного атташе, после того как бомбардировщики несколько раз вторглись в небо Южной Кореи

Сеул вызвал российского военного атташе, после того как накануне два бомбардировщика несколько раз вторглись в небо Южной Кореи. Минобороны России утверждает, что самолеты проводили плановые полеты над нейтральными водами.

Нарушение границы российскими военными самолетами не способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Чтобы выразить протест против этого несанкционированного проникновения военное ведомство и вызвало военного атташе России Андрея Фалилеева, сообщает агентство Yonhap. Южнокорейский МИД в связи с инцидентом пригласил представителя российского посольства, пишет Reuters. Между тем, в российском Минобороны подтвердили, что самолеты действительно пролетали над акваторией Желтого и Японского морей, но подчеркнули, что они не нарушали границ других государств.

Как пишет Yonhap, накануне два российских самолета, предположительно бомбардировщики Ту-95, четыре раза вторгались в воздушное пространство Южной Кореи. Отмечается, что после предупредительных сигналов самолеты покинули территорию – на обратном пути их сопровождали истребители южнокорейской и японской авиации.

Как пишет агентство Yonhap, ранее российские военные самолеты уже вторгались в южнокорейское небо, но это первый инцидент такого масштаба.