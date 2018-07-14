Сеул вызвал российского военного атташе, после того как бомбардировщики несколько раз вторглись в небо Южной Кореи
Сеул вызвал российского военного атташе, после того как накануне два бомбардировщика несколько раз вторглись в небо Южной Кореи. Минобороны России утверждает, что самолеты проводили плановые полеты над нейтральными водами.
Нарушение границы российскими военными самолетами не способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Чтобы выразить протест против этого несанкционированного проникновения военное ведомство и вызвало военного атташе России Андрея Фалилеева, сообщает агентство Yonhap. Южнокорейский МИД в связи с инцидентом пригласил представителя российского посольства, пишет Reuters. Между тем, в российском Минобороны подтвердили, что самолеты действительно пролетали над акваторией Желтого и Японского морей, но подчеркнули, что они не нарушали границ других государств.
Как пишет Yonhap, накануне два российских самолета, предположительно бомбардировщики Ту-95, четыре раза вторгались в воздушное пространство Южной Кореи. Отмечается, что после предупредительных сигналов самолеты покинули территорию – на обратном пути их сопровождали истребители южнокорейской и японской авиации.
Как пишет агентство Yonhap, ранее российские военные самолеты уже вторгались в южнокорейское небо, но это первый инцидент такого масштаба.
Комментарии6
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kvasoff 14 июля 2018 | 17:25
с каких пор полёт над нейтральной территорией является вторжением?
kdv75 14 июля 2018 | 17:27
Отмечается, что после предупредительных сигналов самолеты покинули территорию
После трех зелёных свистков
tora_bora66 14 июля 2018 | 17:29
чемпионат заканчивается и путиноиды взялись за старое...
korikov 14 июля 2018 | 17:30
Эхо пропагандисты, сколько раз в этом небольшом тексте этой новости написано "вторглись в небо Южной Кореи"?
Так ведь надо было ещё дописать "вероломно вторглись", так ярче звучало бы.
vladimir1967 14 июля 2018 | 17:31
Решили поиграть в ихтамнетов с корейцами.
korikov 14 июля 2018 | 17:35
Как эту новость по контексту перекособочело, не важно, что утверждают с Российской стороны, написать там, где-нибудь в конце, важно одно - утвердительно написать позицию Южной Кореи. Написать так, что именно вторглись, не нарушили, а именно вторглись, и сомнению не подлежит. Публика сожрёт, она тупая.
Нейтральность так и плещет.