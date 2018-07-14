Дональд Трамп отреагировал на предъявление обвинений 12 сотрудникам Главного разведывательного управления России
Президент США Дональд Трамп отреагировал на предъявление обвинений 12 сотрудникам Главного разведывательного управления России. В своем Твиттере Трамп написал, что описанные в обвинительном документе факты имели место в годы правления Обамы. Президент США спрашивает, почему американские спецслужбы ничего не предприняли тогда, осенью 2016-го года. Накануне США предъявили 12 сотрудникам ГРУ обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании. Ряд американских политиков призвали Трампа отказаться от намеченной на понедельник встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.
О том, что выдвинутые в США обвинения нацелены на дискредитацию предстоящей встречи Трампа и Путина, «Эху Москвы» сказал председатель сенатского комитета по международным отношениям Константин Косачев.
Комментарии7
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ze_danil 14 июля 2018 | 17:11
есть в Трампе что-то такое совковое
комми полсотни лет отмазывались тяжким царским наследием
вата уже 18 лет все свои косяки списывают на "проклятые 90-е"
а у Трампа - "года президентства Обамычмо"...
danko1 14 июля 2018 | 17:27
ze_danil: В Москве признают, что обвинения основательные, просто на дискредитацию встречи направлены.
Но можно ли еще больше дискредитировать Путина и его международную политику, чем он это сделал сам?
fig__vvam__ 14 июля 2018 | 17:30
ze_danil: А что ему делать?
Признавать, что кремлины работали на его избрание ему невозможно.
А факты того что они работали в этом направлении неосапоримы.
Уж повлияли или нет, и на сколько повлияли, это вопрос второй.
Но сам факт попыток влияния делает его избрание как бы не совсем легитимным.
Тут взвоешь.
И зам генпрокурора, который обв инения предъявил это его ставленник и назначенец и его в работе на джемократов не обвинишь.
Туго Трампу приходится. Вот и изворачивается.
kotvinder2 14 июля 2018 | 17:35
fig__vvam__: Факты есть только в вашей либерастической искорёженной реальности, это один лишь вымысел и бред.
fig__vvam__ 14 июля 2018 | 17:46
kotvinder2: Пидораша, факеты есть факты. В США их уже выставили на всеобщее обозрение.
И ты можешь обосраться, но изменить их не сможешь.
Это уже выводы американской прокуратуры и Большого жюри.
И они зафиксированы в официальных документах и их даже Трамп рне о трицает,
Факты рн признает, единственное оправдание - это было при Обаме.
маня, ты отсосала, промой ротик.
vilingrad 14 июля 2018 | 17:12
Косачев обещал сбрить усы, если кто докажет, что ихтаместь.
mickey 14 июля 2018 | 17:19
Вот же... Обама и Трампу в штаны насрал...