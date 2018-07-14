Президент США Дональд Трамп отреагировал на предъявление обвинений 12 сотрудникам Главного разведывательного управления России. В своем Твиттере Трамп написал, что описанные в обвинительном документе факты имели место в годы правления Обамы. Президент США спрашивает, почему американские спецслужбы ничего не предприняли тогда, осенью 2016-го года. Накануне США предъявили 12 сотрудникам ГРУ обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании. Ряд американских политиков призвали Трампа отказаться от намеченной на понедельник встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.

О том, что выдвинутые в США обвинения нацелены на дискредитацию предстоящей встречи Трампа и Путина, «Эху Москвы» сказал председатель сенатского комитета по международным отношениям Константин Косачев.