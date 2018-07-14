Несколько минут назад в Петербурге начался матч за третье место чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Англии.

Тренеры подошли к этой игре по-разному. Наставник английской сборной Гаррет Саутгейт после тяжелейшего полуфинала с хорватами сделал сразу пять замен, освежив команду и дав шанс футболистам, которые до этого играли не так много. Впрочем, лидеры свои места сохранили – вратарь Пикфорд два центральных защитника Стоунз и Магуайр и нападающие Стерлинг и Кейн. Среднюю линию, которая сыграла в полуфинале неудачно, Саутгейт обновил полностью. Его оппонент, испанский специалист Роберто Мартинес, прибег к исключительно косметическим мерам в полузащите. Маруана Фелайни сменил Юрии Тилеманс, а вместо Тома Менье вышел Усама Дембеле. ФИФА Футбольную ассоциацию Англии за то, что болельщики на трибунах скандировали политические лозунги.

Трансляцию матча за третье место между сборными Англии и Бельгии можно посмотреть на Первом канале.