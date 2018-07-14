Сборные Бельгии и Англии сегодня разыграют бронзу чемпионата мира по футболу
Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 17 часов. Это будет не первый их матч на этом турнире: в ходе группового этапа бельгийцы уже обыгрывали англичан со счетом 1:0. Тогда на поле вышли резервные составы, однако теперь наставник бельгийцев сказал, что выставит сильнейших футболистов.
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