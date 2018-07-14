Американская сеть пиццерий Papa John’s откажется от использования в рекламных материалах изображения своего основателя
Крупная американская сеть пиццерий Papa John’s откажется от использования в рекламных материалах изображения своего основателя Джона Шнаттера. Ранее он ушел в отставку из-за расистского скандала. На предпринимателя обрушилась волна критики после того, как СМИ рассказали о том, что во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес слово «нигер». Вчера акции «Papa John’s» упали на 3%, из-за скандала некоторые партнеры компании приостановили с ней сотрудничество.
Комментарии2
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endemic 14 июля 2018 | 17:04
Ниггер, ниггер, ниггер, и на рубль - черномазый!
jblack2 14 июля 2018 | 17:05
Не канает!..
На коленях, посыпав голову пеплом, (украинский опыт) принести публичные слезные извинения и сменить название!..