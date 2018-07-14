Более 30 пассажиров Ryanair попали в больницу после неполадок на борту самолета, — сообщает «Новая газета». Из-за проблемы с давлением в салоне, борт совершил аварийную посадку во Франкфурте. У некоторых пострадавших шла из ушей кровь, о причинах технических проблем, вызвавших резкое падение давления, не сообщается. Часть пассажиров провела ночь в аэропорту и вылетит другим рейсом.