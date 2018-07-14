Полиция возбудила дело о крупном хищении при строительстве зданий для завода производства сжиженного газа, — сообщает РБК. Ущерб компании от действий подрядчика оценивают в более чем 300 миллионов рублей. Преступление было совершено в период с 2015 по 2017-ый год, расследование ведется в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников и руководства подрядчика «РСК-Логистик». «Ямал СПГ» – единственный в России частный производитель сжиженного газа.