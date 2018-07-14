Пострадавшие клиенты «Натали Турс» не начали получать деньги, так как нет информации о приостановлении ее деятельности

Пострадавшие клиенты старейшего туроператора России «Натали Турс» еще не начали получать деньги, так как до сих пор нет информации о приостановлении ее деятельности. Об аннулировании всех путевок стало известно в начале июля, сейчас идет активный сбор требований к туроператору. Компания рассчитывает возобновить отправку туристов с 1 октября.