Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Путина и Трампа из окон своих домов
Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Владимира Путина и Дональда Трампа из окон своих домов. К нарушителям может быть привлечено внимание служб безопасности, — пишет местная газета Илталехти, ссылаясь на столичное полицейское управление. Например, в квартиру к такому человеку может нагрянуть инспекция. Наблюдать за кортежами рекомендуют из песчаной зоны парка и со ступенек здания местного парламента.
Комментарии24
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banyi2 14 июля 2018 | 16:36
Лучше бинокль взять выйти на балкон и посмотреть)))
stebinmaku 14 июля 2018 | 16:41
"Наблюдать за кортежами рекомендуют из песчаной зоны парка" .. спрятав голосу в песок..
serhio_25__ 14 июля 2018 | 16:50
stebinmaku: ""Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Владимира Путина"" - как такое возможно в свободной Финляндии, такое же может быть только в тоталитарной Рашке, так ведь?
kokeshi 14 июля 2018 | 16:56
serhio_25__А, что, смотреть на Трампа финская полиция тоже запретила? или нет? Так. может, дело не в Финляндии?.. а, дурачок обрадованный?
serhio_25__ 14 июля 2018 | 17:07
kokeshi: ""Наблюдать за кортежами рекомендуют из песчаной зоны парка и со ступенек здания местного парламента"" - ты наверное очень глупый, да?
alehan15274 14 июля 2018 | 17:42
serhio_25__: ну понятно, что финны хотели бы взглянуть на лидера свободного мира и президента самой могущественной и богатой державы на планете, т.е. США.
А вот кому нужен ботоксный брежнев-2 из подворотни на задворках Европы? Только собственной охране:)))
stebinmaku 14 июля 2018 | 16:58
В Хельсинки даже надоедливые чайки с набережной исчезли - говорят, что использовались специальные дроны в виде хищных птиц.. )
kapitonovih_36 14 июля 2018 | 17:18
в Финляндии наступил 37 год...гулаг свирепствует в самой последней форме...
zorkin75 14 июля 2018 | 16:59
banyi2: Как снайпер-профи не советую это делать-любая оптика даёт блики,которые можно принять за снайперский прицел и получить внезапно в лоб порцию свинца.Есть способы,как бороться с бликами,но умалчиваю.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 17:14
zorkin75: На блики пулю не посылают, не зона БД. Максимум лазером засветят оптику.
zorkin75 14 июля 2018 | 17:31
liquidsky__: С лазерами-это в стиле Джеймса Бонда.Но по серьёзному-появились акустические системы ,которые методом триангуляции вычисляют местонахождения снайпера по звукам выстрелов и это место потом нейтрализуеся артогнём.Насчёт ослепления ночных прицелов вплоть до вывода их из строя,наслышан.Сепараторы из армии Дыры иногда применяют для этого осветительные мины и снаряды-братки из Сряши подсказали.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 17:45
zorkin75: Засветка снайперской и разведывательной оптики узконаправленным лазерным воздействием уже давно в ходу, Бонд давно не актуален.
testmeter 14 июля 2018 | 17:16
Боятся, что жители ослепнут от вида Рыжего и Солнцеликого
pontifig 14 июля 2018 | 16:38
А сколько раз делать ку ,проинструктировали ?
banyi2 14 июля 2018 | 16:41
pontifig: Нисколько не надо, купи детский игрушечный автомат и пошути у окна )
jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 16:38
Об умершем 43-летнем Офицерове. Комменты закрыты. Но ведь есть что сказать каждому! Событие - отвратительное, ужасное!!!
Жаль этого Офицерова. Вспоминаю, что когда вся эта движуха было с "Киров-лесом", очень достойно Он вёл себя....
После этого проишествия и каких-то безумных версий о припадке, поневоле начинаешь верить, что это наши доблестные гэбисты отличились в случае с Скрипалями.
Так, раньше Я думал, что 50 на 50, наши или МИ-6(5), и не было определённого мнения, то теперь больше склоняюсь к тому, что прав Борис Джонсон.
Думаю, это событие - предупреждение Навальному.
Типа, забирай семью, брата - и Езжай на Запад. А то мало ли что...
Навальный - единственный РЕАЛЬНЫЙ оппозиционер, борющийся с режимом. Все остальные - фрики, что "яблочники", что Гудкоффф и прочие симулякры.
ЗЫ. Уважаю Алексея. Я бы так не смог. Я бы - уехал. Навальный мог бы читать лекции по России и жил бы ТАМ комфортно и был бы востребован.
Таких как Алексей - единыцы. В Мире. Упорный, честный, умный. Несгибаемый. Не вижу равной ему политической фигуры в России.
ЗЫ. Админы, плз, не трите коммент, пусть повисит. Ведь нельзя молчать!...
servelat 14 июля 2018 | 17:09
jjuddgge_ddrredd: Правильно что закрыты комментарии. Вы правда хотите узнать мнение людей про то, как он нажравшись водяры , приложился головой об унитаз?
chnch 14 июля 2018 | 16:51
Низяяяя! А то Вова пугается!
donnarosadalvadores 14 июля 2018 | 16:54
Я недеюсь фины, положат на такой совет)) Еще не хватало из-за каких-то хренов с горы, в собственное окно не смотреть, когда захочется)) Ага, щаззз!
chnch 14 июля 2018 | 17:09
donnarosadalvadores: Ну не просто хрен с горы, а два хрена с горы!
doxerom 14 июля 2018 | 17:01
Я думаю финны положат на этот совет, а то еще и возмутятся и кому то не просто в морду плюнут, но и со своего места турнут за такие советы, чай не русские холопы.
proxozhij 14 июля 2018 | 17:05
Просто у Путина снаперы всегда под коксом, неровен час пальнут.
belovnikita 14 июля 2018 | 17:13
Эх, другие финны были в 1940-х.. Быстренько тогдашнему вошьдишке террористической недостраны дали по рябым ручонкам!
income 14 июля 2018 | 17:31
Трусливый пошел лидер. Помню, Э.Хоннекера созерцал свободно перед кино Заря в Екатеринбурге. Правда, он был в машине, но с открытым окном. А М.Горбачев сам подошел, выйдя из машины перед институтом на С.Ковалевской. Мы с ним даже поболтали слегка. Не могу представить, чтобы Д.Трамп подошел поболтать со мной. Не говоря уж о В.Путине ))