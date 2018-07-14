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16:30, 14 июля 2018

Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Путина и Трампа из окон своих домов

Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Владимира Путина и Дональда Трампа из окон своих домов. К нарушителям может быть привлечено внимание служб безопасности, — пишет местная газета Илталехти, ссылаясь на столичное полицейское управление. Например, в квартиру к такому человеку может нагрянуть инспекция. Наблюдать за кортежами рекомендуют из песчаной зоны парка и со ступенек здания местного парламента.

Комментарии

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banyi2 14 июля 2018 | 16:36

Лучше бинокль взять выйти на балкон и посмотреть)))

stebinmaku 14 июля 2018 | 16:41

"Наблюдать за кортежами рекомендуют из песчаной зоны парка" .. спрятав голосу в песок..

serhio_25__ 14 июля 2018 | 16:50

stebinmaku: ""Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Владимира Путина"" - как такое возможно в свободной Финляндии, такое же может быть только в тоталитарной Рашке, так ведь?

kokeshi 14 июля 2018 | 16:56

serhio_25__А, что, смотреть на Трампа финская полиция тоже запретила? или нет? Так. может, дело не в Финляндии?.. а, дурачок обрадованный?

serhio_25__ 14 июля 2018 | 17:07

kokeshi: ""Наблюдать за кортежами рекомендуют из песчаной зоны парка и со ступенек здания местного парламента"" - ты наверное очень глупый, да?

alehan15274 14 июля 2018 | 17:42

serhio_25__: ну понятно, что финны хотели бы взглянуть на лидера свободного мира и президента самой могущественной и богатой державы на планете, т.е. США.
А вот кому нужен ботоксный брежнев-2 из подворотни на задворках Европы? Только собственной охране:)))

stebinmaku 14 июля 2018 | 16:58

В Хельсинки даже надоедливые чайки с набережной исчезли - говорят, что использовались специальные дроны в виде хищных птиц.. )

kapitonovih_36 14 июля 2018 | 17:18

в Финляндии наступил 37 год...гулаг свирепствует в самой последней форме...

zorkin75 14 июля 2018 | 16:59

banyi2: Как снайпер-профи не советую это делать-любая оптика даёт блики,которые можно принять за снайперский прицел и получить внезапно в лоб порцию свинца.Есть способы,как бороться с бликами,но умалчиваю.

liquidsky__ 14 июля 2018 | 17:14

zorkin75: На блики пулю не посылают, не зона БД. Максимум лазером засветят оптику.

zorkin75 14 июля 2018 | 17:31

liquidsky__: С лазерами-это в стиле Джеймса Бонда.Но по серьёзному-появились акустические системы ,которые методом триангуляции вычисляют местонахождения снайпера по звукам выстрелов и это место потом нейтрализуеся артогнём.Насчёт ослепления ночных прицелов вплоть до вывода их из строя,наслышан.Сепараторы из армии Дыры иногда применяют для этого осветительные мины и снаряды-братки из Сряши подсказали.

liquidsky__ 14 июля 2018 | 17:45

zorkin75: Засветка снайперской и разведывательной оптики узконаправленным лазерным воздействием уже давно в ходу, Бонд давно не актуален.

testmeter 14 июля 2018 | 17:16

Боятся, что жители ослепнут от вида Рыжего и Солнцеликого

pontifig 14 июля 2018 | 16:38

А сколько раз делать ку ,проинструктировали ?

banyi2 14 июля 2018 | 16:41

pontifig: Нисколько не надо, купи детский игрушечный автомат и пошути у окна )

jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 16:38

Об умершем 43-летнем Офицерове. Комменты закрыты. Но ведь есть что сказать каждому! Событие - отвратительное, ужасное!!!
Жаль этого Офицерова. Вспоминаю, что когда вся эта движуха было с "Киров-лесом", очень достойно Он вёл себя....
После этого проишествия и каких-то безумных версий о припадке, поневоле начинаешь верить, что это наши доблестные гэбисты отличились в случае с Скрипалями.
Так, раньше Я думал, что 50 на 50, наши или МИ-6(5), и не было определённого мнения, то теперь больше склоняюсь к тому, что прав Борис Джонсон.
Думаю, это событие - предупреждение Навальному.
Типа, забирай семью, брата - и Езжай на Запад. А то мало ли что...
Навальный - единственный РЕАЛЬНЫЙ оппозиционер, борющийся с режимом. Все остальные - фрики, что "яблочники", что Гудкоффф и прочие симулякры.
ЗЫ. Уважаю Алексея. Я бы так не смог. Я бы - уехал. Навальный мог бы читать лекции по России и жил бы ТАМ комфортно и был бы востребован.
Таких как Алексей - единыцы. В Мире. Упорный, честный, умный. Несгибаемый. Не вижу равной ему политической фигуры в России.
ЗЫ. Админы, плз, не трите коммент, пусть повисит. Ведь нельзя молчать!...

servelat 14 июля 2018 | 17:09

jjuddgge_ddrredd: Правильно что закрыты комментарии. Вы правда хотите узнать мнение людей про то, как он нажравшись водяры , приложился головой об унитаз?

chnch 14 июля 2018 | 16:51

Низяяяя! А то Вова пугается!

donnarosadalvadores 14 июля 2018 | 16:54

Я недеюсь фины, положат на такой совет)) Еще не хватало из-за каких-то хренов с горы, в собственное окно не смотреть, когда захочется)) Ага, щаззз!

chnch 14 июля 2018 | 17:09

donnarosadalvadores: Ну не просто хрен с горы, а два хрена с горы!

doxerom 14 июля 2018 | 17:01

Я думаю финны положат на этот совет, а то еще и возмутятся и кому то не просто в морду плюнут, но и со своего места турнут за такие советы, чай не русские холопы.

proxozhij 14 июля 2018 | 17:05

Просто у Путина снаперы всегда под коксом, неровен час пальнут.

belovnikita 14 июля 2018 | 17:13

Эх, другие финны были в 1940-х.. Быстренько тогдашнему вошьдишке террористической недостраны дали по рябым ручонкам!

income 14 июля 2018 | 17:31

Трусливый пошел лидер. Помню, Э.Хоннекера созерцал свободно перед кино Заря в Екатеринбурге. Правда, он был в машине, но с открытым окном. А М.Горбачев сам подошел, выйдя из машины перед институтом на С.Ковалевской. Мы с ним даже поболтали слегка. Не могу представить, чтобы Д.Трамп подошел поболтать со мной. Не говоря уж о В.Путине ))

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