Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Путина и Трампа из окон своих домов

Финская полиция предостерегла жителей Хельсинки от наблюдения за кортежами Владимира Путина и Дональда Трампа из окон своих домов. К нарушителям может быть привлечено внимание служб безопасности, — пишет местная газета Илталехти, ссылаясь на столичное полицейское управление. Например, в квартиру к такому человеку может нагрянуть инспекция. Наблюдать за кортежами рекомендуют из песчаной зоны парка и со ступенек здания местного парламента.