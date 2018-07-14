Сегодня будет сыгран финальный матч Уимблдонского теннисного турнира

Американка Серена Уильямс оспорит главный приз в женском одиночном разряде с Анжелик Кербер из Германии.

О Серене, конечно, говорят больше. Возвращение великого игрока после большого перерыва и потенциальный триумф всегда привлекают публику и коллег. Менее 11 месяцев назад Серена родила своего первого ребенка – дочь Олимпию и уже 4 месяца пытается постепенно возвращаться на корт. Она сыграла всего 14 матчей и половину из них именно здесь, в Лондоне. Это самый успешный ее турнир после декретного отпуска. В случае победы Серена побьет рекорд всемирной женской теннисной ассоциации. До этого никому не удавалось выиграть турнир Большого Шлема, будучи 181 ракеткой мира. Правда организаторы просеяли Серену под 25 номером после скандала, который разразился на Ролан Гаррос. Дочь американского президента Иванка Трамп обвинила организаторов в том, что они третируют Серену за то, что она мать. Организатор Уимблдона исправились.

Завтра будет сыгран финал в мужском одиночном разряде. Южноафриканец Кеннет Андерсон встретится с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, который проходит сегодня вечером. По его окончании и начнется женский финал.