Немецкий суд посчитал депортацию бывшего телохранителя Осамы бин-Ладена в Тунис противоправной

В ФРГ раздаются требования вернуть его назад.

Потенциальный террорист Сами А. должен быть срочно за счет государственных средств возвращен в ФРГ, поскольку его депортация была «грубо противоправной», отмечает административный суд города Гельзенкирхен. Она «нарушает основные принципы правового государства». Ведь в Тунисе Сами А. грозят пытки. Ранее мусульманин подал заявление на предоставление убежища в ФРГ.

Когда факс из административного суда города поступил в учреждение по делам беженцев и миграции, Сами А. уже был в самолете. Депортация произошла по ошибке, прозвучало из ведомства. Однако административный суд подчеркивает, что несмотря на многочисленные запросы, ему не сообщили о точном времени запланированной высылки. Адвокаты Сами А. заявили: «Когда учреждения игнорируют решения суда, под угрозой стоит правовая безопасность».

Сами А. приехал в Германию на учебу. Затем некоторое время провел в Афганистане в лагере Аль-Каиды (группировка запрещена на территории России). Вернувшись в ФРГ, он вместе с женой и детьми проживал в Бохуме. Салафитский проповедник отрицает предъявленные ему обвинения. Федеральная прокуратура прекратила следствие из-за недостатка доказательств террористической деятельности.

По информации таблоида «Бильд» из правительственных кругов Туниса, возвращение салафитского проповедника в Германию вряд ли представимо.

Министерство по делам беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия вместе с ведомством по делам иностранцев Бохума собирается подать против решения суда апелляцию в следующую инстанцию.