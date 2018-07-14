В Турции приостановлена работа всех государственных театров

Такое решение принял президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган прекратил деятельность директората Турецких государственных театров, который финансирует драматические сцены страны. Кроме того, временно запрещено работать директорату Турецких театров оперы и балета, организация отвечает за все музыкальные государственные театры. На практике это означает отмену спектаклей, перестали действовать контракты с артистами, власти в ближайшее время не будут выделять средства на любую творческую деятельность театров, пишет газета «Коммерсант»"КоммерсантЪ". Реджеп Эрдоган планирует создать новую структуру контроля и руководства. Согласно проекту управление полностью перейдет лично президенту. Государство финансирует десятки сценических площадок в крупных городах Турции. Театры, в частности, находятся в Анкаре, Стамбуле, Измире и Анталии.



Согласно закону актеры в Турции считаются госслужащими.