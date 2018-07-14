Митрополит Илларион: В России необходимо возвести памятник императору Николаю II
В России, где так много было сделано для сохранения памяти о революционных деятелях, необходимо возвести памятник императору Николаю II, — сказал митрополит Иларион.
По мнению Иллариона, очень важно, чтобы образ Николая II вышел за пределы церкви.
Комментарии8
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piter_ug 14 июля 2018 | 16:11
А удобно ли ему будет стоять среди потомков палачей?
luger_max_otto 14 июля 2018 | 16:17
И вообще: точно знаю, что бюст есть. Даже мироточащий. А ежели полноразмерный памятник поставить- откуда миро потечет, а?
vedma2017 14 июля 2018 | 16:11
Вот те на !
nitsahon 14 июля 2018 | 16:12
ну пусть Иллларион памятник Николаю 2 ставит у себя на участке... перед собственной виллой... а государству свои взгляды(весьма спорные) -не навязывает...
gregor 14 июля 2018 | 16:12
Митрополит Илларион: В России необходимо возвести памятник императору Николаю II
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Возле метро им. Войкова.
vedma2017 14 июля 2018 | 16:14
А что ?? Что там на месте Ходынского поля сейчас ? Для памятника -то, наверное, места хватит ....
yralez 14 июля 2018 | 16:17
Поклонская забеременеет.....и такого Минотавра нам принесет.
Не прокормим.
jetsam 14 июля 2018 | 16:17
и памятник из красного кирпича.
чтобы кликуху оправдывал....