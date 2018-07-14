Марк Уорнер: Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с президентом России Владимиром Путиным, учитывая новые данные. Об этом сказал представитель демократов в Комитете по разведке Сената страны Марк Уорнер.

Уорнера поддержали многие его коллеги, как из стана демократов, так и из республиканской партии.