Z Архив новостей новости
5 6 6 51
16:00, 14 июля 2018

Марк Уорнер: Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с президентом России Владимиром Путиным, учитывая новые данные. Об этом сказал представитель демократов в Комитете по разведке Сената страны Марк Уорнер.
Уорнера поддержали многие его коллеги, как из стана демократов, так и из республиканской партии.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

putin2018 14 июля 2018 | 16:10

http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

skanon 14 июля 2018 | 16:12

Относительно сообщения Эха об Офицерове:
- эпилептических ударов не бывает, в природе, это - во-первых,
- во-вторых, эпилепсия лечится.

black_velvet 14 июля 2018 | 16:12

Оккупацию Крыма и части Донбасса, поднимут, сенатор?

serhio_25__ 14 июля 2018 | 16:16

black_velvet: А крымчане и жители Новороссии в курсе, что их оккупировали? Или ты про оккупацию их людей Украиной в 1991г говоришь?

serhio_25__ 14 июля 2018 | 16:13

Точно, точно, пусть поблагодарит своего начальника, Путина, за назначение в президенты США.

max3446 14 июля 2018 | 16:14

В Сети высмеяли Порошенко, выступавшего перед пустым залом на саммите НАТО
Пользователи Сети высмеяли украинского президента Порошенко, который в Брюсселе вещал об успехах «незалежной» перед практически пустым залом.
Удручающую фотографию с совместного брифинга президента Украины и генсека НАТО Йенса Столтенберга опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.
«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — подписал снимок Ткачев.

В комментариях подписчики главреда «Таймера» не удивились такой картине.
«А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое»;
«Все журналисты ушли в пресс центр ЧМ-2018»;
«Москали всех „Новичком“ из зала вытравили, сволочи!» — упражняются в остроумии пользователи Сети.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 188 6 12502 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 130 6 9239 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 804 6 65095 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 539 6 46811 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 238 6 22179 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 282 6 26498 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 10962 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 198 6 20283 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 86 6 8805 10.07
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 69 6 7103 09.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11654 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 374 6 40409 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 51 6 5519 10.07
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 217 6 24314 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 15916 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть Нужна скорейшая отставка Правительства и этого провального экономического блока. Нужен роспуск Парламентов всех уровней и назначение на  весну 2019 года досрочных выборов…

5 65 6 7839 12:59
Kрф, пенсии, экономика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Москве в возрасте 43 лет умер бизнесмен Петр Офицеров Это подтвердила в «Фейсбуке» его адвокат Светлана Давыдова

5 5 6 13121
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кто-то уже сказал, что англичане это сделали нарочно, чтобы испортить нам чемпионат мира по футболу. Ну понятно: нас не любят, потому что мы духовные, а не материальные…

5 114 6 138732 07.07
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 58 6 15842 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1095 6 768645 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 84 6 107522 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7110104
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3570828

Сегодня в эфире