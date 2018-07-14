Марк Уорнер: Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с президентом России Владимиром Путиным, учитывая новые данные. Об этом сказал представитель демократов в Комитете по разведке Сената страны Марк Уорнер.
Уорнера поддержали многие его коллеги, как из стана демократов, так и из республиканской партии.
Комментарии6
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putin2018 14 июля 2018 | 16:10
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
skanon 14 июля 2018 | 16:12
Относительно сообщения Эха об Офицерове:
- эпилептических ударов не бывает, в природе, это - во-первых,
- во-вторых, эпилепсия лечится.
black_velvet 14 июля 2018 | 16:12
Оккупацию Крыма и части Донбасса, поднимут, сенатор?
serhio_25__ 14 июля 2018 | 16:16
black_velvet: А крымчане и жители Новороссии в курсе, что их оккупировали? Или ты про оккупацию их людей Украиной в 1991г говоришь?
serhio_25__ 14 июля 2018 | 16:13
Точно, точно, пусть поблагодарит своего начальника, Путина, за назначение в президенты США.
max3446 14 июля 2018 | 16:14
В Сети высмеяли Порошенко, выступавшего перед пустым залом на саммите НАТО
Пользователи Сети высмеяли украинского президента Порошенко, который в Брюсселе вещал об успехах «незалежной» перед практически пустым залом.
Удручающую фотографию с совместного брифинга президента Украины и генсека НАТО Йенса Столтенберга опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.
«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — подписал снимок Ткачев.
В комментариях подписчики главреда «Таймера» не удивились такой картине.
«А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое»;
«Все журналисты ушли в пресс центр ЧМ-2018»;
«Москали всех „Новичком“ из зала вытравили, сволочи!» — упражняются в остроумии пользователи Сети.