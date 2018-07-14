Сборные Бельгии и Англии сегодня разыграют третье место чемпионата мира по футболу

До сегодняшнего дня бельгийцам ни разу не доставалась бронза, а англичане доходили до этого этапа в последний раз еще в 1990-м году. Команды встречались в групповом этапе, и тогда победу одержали бельгийцы. В том матче встретились резервные составы, однако наставники команд отметили, что на сегодняшнюю встречу выйдут лучшие футболисты.