Сборные Бельгии и Англии сегодня разыграют третье место чемпионата мира по футболу
До сегодняшнего дня бельгийцам ни разу не доставалась бронза, а англичане доходили до этого этапа в последний раз еще в 1990-м году. Команды встречались в групповом этапе, и тогда победу одержали бельгийцы. В том матче встретились резервные составы, однако наставники команд отметили, что на сегодняшнюю встречу выйдут лучшие футболисты.
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