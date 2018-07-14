Израильская авиация за последние часы нанесла десятки ударов по сектору Газа
Свои действия военные объяснили ответом на ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами, совершенные палестинцами. О столкновениях в регионе сообщалось еще этой ночью: радикалы из сектора Газа выпустили более 30 ракет минометных снарядов по территории Израиля.
Комментарии8
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gregor 14 июля 2018 | 15:38
Израильская авиация за последние часы нанесла десятки ударов по сектору Газа
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мочить террористов , как говорится, «не дожидаясь перитонита»!
olegleon 14 июля 2018 | 15:45
мочат в сортирах?
paulik69 14 июля 2018 | 15:50
молодцы евреи, хватит цацкаться с головорезами.
semen2026 14 июля 2018 | 15:51
эажарили чуркобесов... а это плохо!)))
buzukin1912 14 июля 2018 | 15:57
Нанесли эпилептические удары, как по Офицерову. Как-то вяло газмане атакуют, надо бы пошустрее - да и оружие у них, скажем прямо, говно говном. Нет бы укупить што-нибудь такое продвинутое - вот есть у богоизбранных оружие массового поражения, и чо бы газманам таким же не обзавестись? Пожалуй, кто-то хвост бы и поджал, так и шлындал бы в Кремль да Сочи жаловаться и попрошайничать :)
polsan 14 июля 2018 | 16:07
buzukin1912: так подсоби родственникам своим, пусть и они завладеют )
koshkaedu 14 июля 2018 | 16:13
Не останавливаться на достигнутом! Ждём новых производственных достижений!
alefi 14 июля 2018 | 16:16
ПОРА ПОЛНОСТЬЮ АННЕКСИРОВАТЬ ГАЗУ, А НЕ ПРИЗНАЮЩИХ ИЗРАИЛЬ ЕВРЕЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ АРАБОВ - ДЕПОРТИРОВАТЬ!!!