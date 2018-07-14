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15:32, 14 июля 2018

Израильская авиация за последние часы нанесла десятки ударов по сектору Газа

Свои действия военные объяснили ответом на ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами, совершенные палестинцами. О столкновениях в регионе сообщалось еще этой ночью: радикалы из сектора Газа выпустили более 30 ракет минометных снарядов по территории Израиля.

Комментарии

8

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gregor 14 июля 2018 | 15:38

Израильская авиация за последние часы нанесла десятки ударов по сектору Газа
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мочить террористов , как говорится, «не дожидаясь перитонита»!

olegleon 14 июля 2018 | 15:45

мочат в сортирах?

paulik69 14 июля 2018 | 15:50

молодцы евреи, хватит цацкаться с головорезами.

semen2026 14 июля 2018 | 15:51

эажарили чуркобесов... а это плохо!)))

buzukin1912 14 июля 2018 | 15:57

Нанесли эпилептические удары, как по Офицерову. Как-то вяло газмане атакуют, надо бы пошустрее - да и оружие у них, скажем прямо, говно говном. Нет бы укупить што-нибудь такое продвинутое - вот есть у богоизбранных оружие массового поражения, и чо бы газманам таким же не обзавестись? Пожалуй, кто-то хвост бы и поджал, так и шлындал бы в Кремль да Сочи жаловаться и попрошайничать :)

polsan 14 июля 2018 | 16:07

buzukin1912: так подсоби родственникам своим, пусть и они завладеют )

koshkaedu 14 июля 2018 | 16:13

Не останавливаться на достигнутом! Ждём новых производственных достижений!

alefi 14 июля 2018 | 16:16

ПОРА ПОЛНОСТЬЮ АННЕКСИРОВАТЬ ГАЗУ, А НЕ ПРИЗНАЮЩИХ ИЗРАИЛЬ ЕВРЕЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ АРАБОВ - ДЕПОРТИРОВАТЬ!!!

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