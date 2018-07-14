Израильская авиация за последние часы нанесла десятки ударов по сектору Газа

Свои действия военные объяснили ответом на ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами, совершенные палестинцами. О столкновениях в регионе сообщалось еще этой ночью: радикалы из сектора Газа выпустили более 30 ракет минометных снарядов по территории Израиля.