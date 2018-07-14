Патриарх Кирилл прилетел на «Царские дни» в Екатеринбург на частном самолете

По словам его пресс-секретаря Александра Волкова, транспорт главе РПЦ предоставили некие предприниматели, которые, таким образом, оказывают услугу церкви. Волков отметил, что патриарх путешествует по сложным маршрутам, и отдельный самолет ему необходим. «Если бы он летел в бизнес-классе – сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономе – сказали бы «показуха», — предположил священник. Его слова приводит интернет-издание «Знак.ком».