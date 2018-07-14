Патриарх Кирилл прилетел на «Царские дни» в Екатеринбург на частном самолете
По словам его пресс-секретаря Александра Волкова, транспорт главе РПЦ предоставили некие предприниматели, которые, таким образом, оказывают услугу церкви. Волков отметил, что патриарх путешествует по сложным маршрутам, и отдельный самолет ему необходим. «Если бы он летел в бизнес-классе – сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономе – сказали бы «показуха», — предположил священник. Его слова приводит интернет-издание «Знак.ком».
Комментарии16
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jamba 14 июля 2018 | 15:46
Если бы он пешком туда отправился, да в веригах, ну, тогда, еще можно было б относиться к этому типу серьезно!
hastings 14 июля 2018 | 15:59
jamba: тебя бы пешком да в виригах куда-нибудь отправить. А это же Патриарх, ему удобства нужны, чтобы паству окормлять в разных точках нашей большой страны!
danko1 14 июля 2018 | 16:01
Совсем этот сатанист-гэбэшник не считает нужным даже Заповеди соблюдать и о скромном образе жизни помнить.
olegleon 14 июля 2018 | 15:48
"По словам его пресс-секретаря Александра Волкова"
а у Ииуса был пресс-секретарь или частный самолёт? кажется, что он был намного скромнее патриарха.
income 14 июля 2018 | 15:56
olegleon: За какие заслуги Иисусу самолет? Чего он достиг?
olegleon 14 июля 2018 | 16:03
income: и то верно )))
tks 14 июля 2018 | 15:59
olegleon: Ну вы и сравнили.
andy575 14 июля 2018 | 15:56
Гуня мог бы и телетранспортироваться, с его то положением.
ts 14 июля 2018 | 16:01
И в рясах одно враньё. Похоже, это уже личный самолет Гундяева.
semen2026 14 июля 2018 | 16:02
некие предприниматели...))))))))))
tks 14 июля 2018 | 16:02
Зажравшийся попик.
riots 14 июля 2018 | 16:04
Некие предприниматели ? А именно ? Ах да, скромность и воздержание.
Странное и неуклюжее высказывание пресс-службе. Хотя, для внутреннего
потребителя сойдет.
semen2026 14 июля 2018 | 16:04
у тимченко прикупил...!))) тот под санкциями, а этот только бод богом или чёртом... время покажет!)))
semen2026 14 июля 2018 | 16:07
но гэбэшная скрытность - это для церкви святое!)) столько горя хапнули, теперь лучше мимикрировать!)))
vedma2017 14 июля 2018 | 16:08
Монах - должен был пешком с посохом добираться . А так - какой из него "монах" !
fedya_111 14 июля 2018 | 16:10
Гаспада!
Срочно проверьте: на месте ли все ваши частные самолёты.
Наверняка уже украдены Патриархом.
И чего это, лЕберальных тварей содомских, Церковь постоянно беспокоит?