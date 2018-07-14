Русская православная церковь выступает за переименование улиц, названных в честь большевиков

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал некоторых лидеров и участников октябрьской революции «террористами, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917-ом году». Он отметил, что увековечивание их имен – не очень хороший пример для современного поколения. В частности, архиерей выступил за переименование Свердловской области в Екатеринбургскую.