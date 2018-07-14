Русская православная церковь выступает за переименование улиц, названных в честь большевиков
Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион назвал некоторых лидеров и участников октябрьской революции «террористами, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917-ом году». Он отметил, что увековечивание их имен – не очень хороший пример для современного поколения. В частности, архиерей выступил за переименование Свердловской области в Екатеринбургскую.
Комментарии15
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ffsdty 14 июля 2018 | 15:39
Опять антисемиты в рясах голову поднимают....
romashka__ 14 июля 2018 | 15:55
Илларион считает, что....
А в ответ - тишина.
Скажут, что нет денег.
croaker 14 июля 2018 | 15:42
А что Илларион думает по поводу главного большевика? Пущай пока место согревает?
oldpartizan 14 июля 2018 | 16:06
croaker: местоблюстителя трогать нельзя.
надеюсь его скоро заменят. благо три первых буквы на вывеске менять недолго
yralez 14 июля 2018 | 15:47
Главная улица в любом городе всегда называлась Дворянская.
А теперь как---Озерская, Путинская, ОПГовская,Тамбовская , воровская ?
yralez 14 июля 2018 | 15:50
yralez: Была ул.Воровского, станет Воровская......так табачного капитана устроит ?
gwon 14 июля 2018 | 15:49
Абсолютно правильное решение. Всех этих Бабелей, Вайнштейнов, Перенсонов давно пора в мусорную яму истории.
sofist22 14 июля 2018 | 15:50
Вот и в сердца священнослужителей постучалось трезвомыслие...
venezianez49 14 июля 2018 | 16:06
sofist22:
Если я правильно Вас понял, то "либералы" готовы временно (в этом вопросе) подружиться с РПЦ, поддержать её, несмотря на всю свою ненависть к ней ?
chnch 14 июля 2018 | 15:57
Ай-яя-яй! А как же Зюганов? Ему теперь,что разорваться?
riots 14 июля 2018 | 16:00
Какая-то декоммунизация получается.
Хотя завтра об этой идее все быстренько забудут. Человек, считающий развал
ссср катастрофой ХХ века, может и не одобрить.
podwodnik 14 июля 2018 | 16:06
На Ленинские проспекты в центрах почти всех городов замахнулись? Тогда дешевле оптом, законом государства: "Переименовать все улицы, проспекты и т.п. имени Ленина в улицы и проспекты Свободы. Все выданные документы с этими названиями имеют равную юридическую силу".
Иначе придётся менять миллионы и миллионы свидетельств о собственности на недвижимость, а это крайне дорого.
polsan 14 июля 2018 | 16:10
podwodnik: так может они хотят за свою инициативу заплатить у них же деньги есть ))
dyymm 14 июля 2018 | 16:08
Издревле не Руси было известно поп = дурак.
midnightblues 14 июля 2018 | 16:09
Неплохо было бы также выявить-кто сотрудничал с их последователями