Предприниматель Петр Офицеров, осужденный по делу Кировлеса, скончался в результате эпилептического удара
Предприниматель Петр Офицеров, осужденный по делу Кировлеса, скончался в результате эпилептического удара. Как сообщил «Интерфаксу» медицинский источник, никаких подозрений на насильственную смерть нет. Соратник Алексея Навального получил условный срок по делу о хищении. Он не признавал свою вину и, в ходе следствия, отказался свидетельствовать против оппозиционера.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт