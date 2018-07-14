Предприниматель Петр Офицеров, осужденный по делу Кировлеса, скончался в результате эпилептического удара. Как сообщил «Интерфаксу» медицинский источник, никаких подозрений на насильственную смерть нет. Соратник Алексея Навального получил условный срок по делу о хищении. Он не признавал свою вину и, в ходе следствия, отказался свидетельствовать против оппозиционера.