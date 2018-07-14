Южная Корея вызвала российского военного атташе из-за пролета бомбардировщиков Ту-95МС
Сеул утверждает, что вчера два самолета четыре раза нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО, — об этом сообщает агентство «Ренхап». В свою очередь, российское Минобороны подтвердило, что Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения ракетоносцев. Однако, в военном ведомстве ничего не сказали о нарушении опознавательной зоны ПВО.
Комментарии12
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igorkot____1 14 июля 2018 | 15:42
Уж даже Ю.Корее насрать умудрились.
oldpartizan 14 июля 2018 | 15:55
igorkot____1: с турков пример брать надо.
olegleon 14 июля 2018 | 15:43
а с чего МО РФ должно говорить о придуманной южнокорейцами какой-то опознавательной зоне?
есть воздушное пространство Республики Корея и его никто не нарушал
v_bnd 14 июля 2018 | 16:18
olegleon: Согласен, надо просто сбивать, как "друг" Эрдорган ! А то, панимаишь, понапридумывали разных ограничений для "нипанятнай рускай душЫ"
basel812 14 июля 2018 | 15:47
Любимое занятие путинской банды (после воровства, конечно) - гадить соседним странам.
Всем подряд, кроме Китая, конечно. Китаю гадить страшновато.
serhio_25__ 14 июля 2018 | 15:51
basel812: Все знают, что такое воздушное пространство страны, а что такое опознавательная зона и что такого нагаженного получается, если ее пересечь?
Любимое занятие госдеповских троллей - всегда и во всем гадить на Россию, ради интересов американской мировой империи.
basel812 14 июля 2018 | 15:58
serhio_25__:Портянка, ваш плешивый фюрер как раз сейчас ботокс подкачивает
к встрече с главой американской мировой империи. Понравиться хочет.
Так что ты поаккуратнее.
serhio_25__ 14 июля 2018 | 16:11
basel812: А то что, ты побежишь жаловаться к своему американскому куратору на меня?
stebinmaku 14 июля 2018 | 15:47
Вчера два соседских кота шесть раз нарушали мою опознавательную зону, выходя во двор своего дома - я их легко опознал по характерной расцветке..
lager23 14 июля 2018 | 15:58
Советское стратегическое турбовинтовое старьё летает на ощупь, к этому факту корейским партнерам необходимо относиться с пониманием...!
skanon 14 июля 2018 | 16:08
Относительно сообщения Эха об Офицерове:
- эпилептических ударов не бывает в природе, это - во-первых,
- во-вторых, эпилепсия лечится.
sproter 14 июля 2018 | 16:10
К Северной Корее добавилось еще одно.