Указом турецкого президента в стране прекращено финансирование театров

Реджеп Тайип Эрдоган приостановил деятельность двух директоратов. Из-за этого отменены спектакли, творческие мероприятия и любая другая деятельность в рамках театров, — сообщает «Музыкальное обозрение». По инициативе президента будет организовано новое театральное агентство, находящееся в непосредственном ведении его аппарата.