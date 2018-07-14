Указом турецкого президента в стране прекращено финансирование театров
Реджеп Тайип Эрдоган приостановил деятельность двух директоратов. Из-за этого отменены спектакли, творческие мероприятия и любая другая деятельность в рамках театров, — сообщает «Музыкальное обозрение». По инициативе президента будет организовано новое театральное агентство, находящееся в непосредственном ведении его аппарата.
Комментарии11
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shplint_05 14 июля 2018 | 15:18
Вот бы и нам так. Пусть вся эта театральная тусовка кормится за счёт своего таланта, а не тянет из нашего кармана. А то хорошо устроились - жрут наш хлеб и нас же поливают.
isnowanaarene 14 июля 2018 | 15:25
shplint_05: Мигалков не одобряе.
pavelmistery 14 июля 2018 | 15:37
shplint_05: Вообще-то из новости следует, что театры теперь буду кормится из кармана властей.
Да и зачем нам театры и знания? Это не для духовной России
point3d 14 июля 2018 | 15:21
Уже есть расписание новых постановок.
В новых театрах все актрисы будут в парандже и гареме, а все мужчины взрываться и попадать на оргию с 72 девственницами.
cattt 14 июля 2018 | 15:25
point3d: Когда кончается финансирование театров начинается финансирование мечетей.
lisitsa1962 14 июля 2018 | 15:38
cattt: А нельзя так чтобы не финансировать ни театры ни религиозные сооружения?
stebinmaku 14 июля 2018 | 15:23
Останутся только кукольные театры, с нитками в натруженных руках аппарата Эрдогана..
murad_manapov 14 июля 2018 | 15:24
зритель пусть кормит, тогда будут родину любить
vmaks 14 июля 2018 | 15:27
Я тоже могу выйти на красную площадь и сказать долой Рейгана! (сов анекд)
yralez 14 июля 2018 | 15:32
Зря.....не научился у старшего диктатора из РФ......пропагондонии.
a_111111 14 июля 2018 | 15:34
Хорошо что ещё режиссеров не посадил... хотя с него...