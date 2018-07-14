ФИФА не стала наказывать футболиста сборной Хорватии по делу о его высказываниях, попавших в эфир
ФИФА не стала наказывать футболиста сборной Хорватии Домагоя Виду по делу о его высказываниях, попавших в эфир после матча со сборной России.
Это видео стало уже вторым для футболиста. В первом случае, когда он также скандировал «Слава Украине», Вида получил предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА, но избежал дисквалификации и сыграет в финале чемпионата мира.
Сегодня в матче за третье место встретятся сборные Англии и Бельгии.
Комментарии4
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cattt 14 июля 2018 | 15:27
За то, что он играл за Украину, ну вааще!
trans 14 июля 2018 | 15:31
А почему высказывание "Слава Украине" является нарушением? с какой стати?!
riots 14 июля 2018 | 15:32
О, уже и дело завели.
А не наказала потому что не за что.
irinakingsize1 14 июля 2018 | 15:32
Видимо. кто-то умный шепнул яйцеголовому:" Че ты еще один цирк устраиваешь? Оно тех денег не стоит, чтобы контору губить"