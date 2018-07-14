ФИФА не стала наказывать футболиста сборной Хорватии по делу о его высказываниях, попавших в эфир

ФИФА не стала наказывать футболиста сборной Хорватии Домагоя Виду по делу о его высказываниях, попавших в эфир после матча со сборной России.

Это видео стало уже вторым для футболиста. В первом случае, когда он также скандировал «Слава Украине», Вида получил предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА, но избежал дисквалификации и сыграет в финале чемпионата мира.



Сегодня в матче за третье место встретятся сборные Англии и Бельгии.