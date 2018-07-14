Вода Каспийского моря у побережья Дагестана может быть заражена
Как сообщают в социальных сетях местные жители, несколько детей после купания в водоеме попали в больницы с инфекционными заболеваниями.
Первое сообщение о заражении в группе «Голос Дагестана» во «ВКонтакте» разместил анонимный пользователь, пишет издание «Кавказский узел». Автор призвал жителей региона не ехать на море, поскольку несколько детей после купания госпитализировали с температурой и рвотой. Есть и смертельные случаи, говорится в сообщении. По словам анонима, подтвердить эту информации могут в инфекционном детском отделении в Махачкале. В комментариях многие пользователи пишут, что также столкнулись с проблемами со здоровьем после купания в Каспийском море.
«Кавказский узел» отмечает, что местные органы власти на сообщения в соцсетях пока не отреагировали, и официальных подтверждений информации о вспышке инфекции пока не поступало. Однако, как пишет издание со ссылкой на Роспотребнадзор, месяц назад из-за загрязнения и заражения моря на городских пляжах Махачкалы действовал временный запрет на купание.
В Дагестане природоохранные ведомства уже давно ведут борьбу с местными предприятиями, сбрасывающими в море неочищенные сточные воды. Только в этом году против них было вынесено несколько судебных решений.
Комментарии6
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shplint_05 14 июля 2018 | 15:21
Дикий народ. Срут в море, потом купаются в нём и болеют. Но винят в этом Путина.
cattt 14 июля 2018 | 15:23
shplint_05: Ну с точь как в Сочи!
ura_123 14 июля 2018 | 15:34
shplint_05: Та ни це хлопчик,это наверняка англичанка гадит или НАТА!
pavelmistery 14 июля 2018 | 15:41
shplint_05: Во всем мире канализационные воды сливают в реки или моря
poluputing 14 июля 2018 | 15:38
всё, что наполняет РейхсРашу и всё что она исторгает, либо зловонно, либо ядовито
a_111111 14 июля 2018 | 15:43
Срать меньше в море надо... Индивидуальные очистные сооружения не так дорого стоят...