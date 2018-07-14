Вода Каспийского моря у побережья Дагестана может быть заражена

Как сообщают в социальных сетях местные жители, несколько детей после купания в водоеме попали в больницы с инфекционными заболеваниями.

Первое сообщение о заражении в группе «Голос Дагестана» во «ВКонтакте» разместил анонимный пользователь, пишет издание «Кавказский узел». Автор призвал жителей региона не ехать на море, поскольку несколько детей после купания госпитализировали с температурой и рвотой. Есть и смертельные случаи, говорится в сообщении. По словам анонима, подтвердить эту информации могут в инфекционном детском отделении в Махачкале. В комментариях многие пользователи пишут, что также столкнулись с проблемами со здоровьем после купания в Каспийском море.

«Кавказский узел» отмечает, что местные органы власти на сообщения в соцсетях пока не отреагировали, и официальных подтверждений информации о вспышке инфекции пока не поступало. Однако, как пишет издание со ссылкой на Роспотребнадзор, месяц назад из-за загрязнения и заражения моря на городских пляжах Махачкалы действовал временный запрет на купание.

В Дагестане природоохранные ведомства уже давно ведут борьбу с местными предприятиями, сбрасывающими в море неочищенные сточные воды. Только в этом году против них было вынесено несколько судебных решений.