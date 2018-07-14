Полицейские обнаружили нарушения на 60 заправках Москвы и Подмосковья
Полицейские обнаружили нарушения на 60 заправках Москвы и Подмосковья. Часть случаев была связана с недоливом бензина и продажей некачественного топлива.
Ранее Федерация автовладельцев России в режиме «тайного покупателя» на специально оборудованной машине обнаружила, что недоливом топлива занимаются, по меньшей мере, три четверти автозаправочных станций. После этого Независимый топливный союз обвинил автовладельцев в клевете и высказал намерения судиться.
Комментарии2
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danko1 14 июля 2018 | 15:11
Проверили только 60 заправок?
yralez 14 июля 2018 | 15:34
Недолив обнаружили, а монопольку на бензин и спекуляцию дона Сечина нет.
Страшно с чекисткой шайкой тягаться ?