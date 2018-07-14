Полицейские обнаружили нарушения на 60 заправках Москвы и Подмосковья. Часть случаев была связана с недоливом бензина и продажей некачественного топлива.

Ранее Федерация автовладельцев России в режиме «тайного покупателя» на специально оборудованной машине обнаружила, что недоливом топлива занимаются, по меньшей мере, три четверти автозаправочных станций. После этого Независимый топливный союз обвинил автовладельцев в клевете и высказал намерения судиться.