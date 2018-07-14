В российском МИДе объяснили обвинения в кибератаках стремлением испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа

В российском МИДе объяснили обвинения в кибератаках в адрес россиян стремлением испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа. Накануне Большое жюри присяжных в США предъявило обвинения сотрудникам ГРУ, предположительно причастным к вмешательству в выборы.

Вашингтон изо всех сил пытается вновь вернуть на повестку историю с вмешательством России в американские выборы, говорится в заявлении российского МИДа. Там также задаются вопросом о том, как долго власти США «будут продолжать ломать эту постыдную комедию».

Похожим образом обвинения прокомментировали и в Госдуме. Замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа назвал их «очередным фейком» и также увязал их с подготовкой встречи президентов США и России. «Это не совпадение, а именно попытка повлиять на данную встречу», — подчеркнул депутат, заявление которого приводит RT.

Схожую риторику использовали и в Совете Федерации. Зампред комитета верхней палаты по международным делам Андрей Климов в беседе с РБК назвал обвинения «информационной атакой». Он также обратил внимание на то, что они были предъявлены перед финалом чемпионата мира по футболу и встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

Всего обвинения были предъявлены 12-ти сотрудникам ГРУ. В обвинительном заключении приводятся их имена, но там не содержится данных о том, что действия россиян оказали влияние на результаты американских выборов.

Обвинения Минюста США двенадцати россиян, работающих на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил России, во вмешательстве в американские выборы, выглядят правдоподобно. Такое мнение «Эху» высказал шеф-редактор издания The Insider, писавшего ранее о связи военных разведчиков с хакерскими атаками, Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, информация, озвученная Минюстом США, настолько подробна, что вряд ли могла быть получена из открытых источников или аналитическим путем.