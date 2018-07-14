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Эксклюзив Эха 15:00, 14 июля 2018

В российском МИДе объяснили обвинения в кибератаках стремлением испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа

В российском МИДе объяснили обвинения в кибератаках в адрес россиян стремлением испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа. Накануне Большое жюри присяжных в США предъявило обвинения сотрудникам ГРУ, предположительно причастным к вмешательству в выборы.

Вашингтон изо всех сил пытается вновь вернуть на повестку историю с вмешательством России в американские выборы, говорится в заявлении российского МИДа. Там также задаются вопросом о том, как долго власти США «будут продолжать ломать эту постыдную комедию».

Похожим образом обвинения прокомментировали и в Госдуме. Замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа назвал их «очередным фейком» и также увязал их с подготовкой встречи президентов США и России. «Это не совпадение, а именно попытка повлиять на данную встречу», — подчеркнул депутат, заявление которого приводит RT.

Схожую риторику использовали и в Совете Федерации. Зампред комитета верхней палаты по международным делам Андрей Климов в беседе с РБК назвал обвинения «информационной атакой». Он также обратил внимание на то, что они были предъявлены перед финалом чемпионата мира по футболу и встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

Всего обвинения были предъявлены 12-ти сотрудникам ГРУ. В обвинительном заключении приводятся их имена, но там не содержится данных о том, что действия россиян оказали влияние на результаты американских выборов.

Обвинения Минюста США двенадцати россиян, работающих на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил России, во вмешательстве в американские выборы, выглядят правдоподобно. Такое мнение «Эху» высказал шеф-редактор издания The Insider, писавшего ранее о связи военных разведчиков с хакерскими атаками, Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, информация, озвученная Минюстом США, настолько подробна, что вряд ли могла быть получена из открытых источников или аналитическим путем.

Комментарии

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antiboh 14 июля 2018 | 15:05

во всем мире люди просто живут,у нас же сплошной канун чего-то. Не замечали,так вот заметьте..

jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 15:08

Поясняю для ботвы.
Всё это вообще не о Путе и не о России. Путин - просто инструмент, мальчик для битья, не более.
Это событие - мелкое вредительство Демократов и #NeverTrump - президенту US Трампу.
Вечно плачущий Чак Шумер призывает Трампа не встречаться с нашим солнышком, великим Путей))..
Чак Шумер, Нэнси Пелоси, безумная конгрессвумен Уотерс.....
Вот вы читали блоги Карины Орловой? Это примерно то же самое, что Карина Орлова - libtards.
Рейтинг поддержки среди республиканцев у Трампа - свыше 90%, самый высокий завсю историю US.
60% республиканцев ЗА встречу Трампа и Пути.
Расследование Мюллеро полностью дискредитировано. Ничего не остаётся, как предъявлять клоунские обвинения российским троллям и российским спец. службам.
Я не утверждаю, было или не было вмешательство России. Я не знаю. Верить никому нельзя. Верят разведкам, властям, журналистам (амер, англ, русск) только имбецилллы.
Но все эти обвинения в адрес рос. спецслужб ни к каким последствиям не приведут. Не выдаст же Россия этих 12 разведчикофф Америке никогда. Пшик. В США все смеются над сегодняшними обвинениями, которые от бессилия грязного копа Мюллера, ничего реально не нарывшего. Кроме Fake News CNN никого этот Шумер и эти сотрясания воздуха от грязного копа Мюллера не интересуют. Ну ещё Карину Орлову)))
А вот то, что Трамп посадит на скамью подсудимых crooked Hillary и людей из Клинтон Фаундейшн через некоторое время - это реальность)))
Хе-хе.

jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 15:11

jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Верить никому нельзя. Даже себе. Мне - можно)))
А вообще, у большинства людей голова только для того - чтобы в неё есть. К сожалению. И это не зависит от того, патриот ты(поцреот) или либерал(либераст).
В US ты проживаешь или в Европе или в России.
Такова правда жизни...хе-хе.

gordy 14 июля 2018 | 15:17

Правда вылезла, как шило, не вовремя?

rktq 14 июля 2018 | 15:29

jjuddgge_ddrredd:
"-А ну ка звери разойдитесь. Налево пусть идут умные, а направо красивые.
Все звери и разошлись. Кто налево, кто направо. Одна обезьяна посредине осталась. Лев ее и спрашивает с усмешкой:
-А ты же чего?
А она:
-Да что же мне разорваться?"
Фольклорная мудрость.. просто так.

jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 15:38

rktq: Неинтересно. Но пустоголовые вам лайкоффф наставят))))
Давайте, лучше какой-нибудь анекдот по теме. О Путе, Трампе, о разведчикаххх.
Но только, чтобы смешно было....хе-хе.

rktq 14 июля 2018 | 15:51

jjuddgge_ddrredd: По теме "О Путе, Трампе"... я Вам "лайкоффф" поставил..
А второй коменс ВАШ навеял мне ..анекдот, все то.

eniro 14 июля 2018 | 15:33

jjuddgge_ddrredd: Бросай курить, дедуля, у тебя хронический бронхит и все признаки деменция при болезни Альцгеймера. Гуляй чаще на воздухе, тогда еще поживешь, но помни: лекарства, полностью излечивающего старческое слабоумие, на данный момент не существует.

jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 15:48

eniro:Ну вот, вы - очередной имбециллл, бегающий за Мной по сайту.
Это на фотке - не Я, а аватарка оччееннь известного персонажа, о котором имбеццилллы, конечно, никогде не слышали.
А лично Я не пью и не курю много-много лет
А альцгеймер и хронический бронхит - это у вашей мамы, и не надо думать, что все также больны, как ваша несчастная маман)))
Физкульт-привет....хе-хе.

eniro 14 июля 2018 | 15:52

jjuddgge_ddrredd: К сожалению диагноз подтверждается...

jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 15:55

eniro: К сожалению диагноз подтверждается?
Ну так лечи свою маман. Или денег нет? Ну извини, Я благотворительностью не занимаюсь.
И начни посещать коррекционную школу. Вдруг поможет?
Чао, прощай, дефективный)))

danko1 14 июля 2018 | 15:09

antiboh: В российском МИДе не знают, что существует реальный суд, для которого нужны реальные доказательства, а не путинские, где слово Сечина важнее улик.
И ничего, кроме голословного воя, для опровержения у МИДа нет, когда и фамилии гэбэшников известны.

mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 15:05


Видимо, работники наркомата и пропагандоны считают, что американцы должны молча терпеть атаки кремлёвских хакеров?
Впрочем, ничего они не считают.
Просто им приказали поднять вой, вот они и выполняют приказ.

jetsam 14 июля 2018 | 15:08

странно.
как кибер_чего_то можно испортить чистую атмосферу ядрово?????
наш сероводород ничем не пробить! даже нашим новичком!

eniro 14 июля 2018 | 15:17

"...обвинения... в адрес россиян" ? Вот это поворот! — Как это у Пушкина было? «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Ай да Дума!

plank1957 14 июля 2018 | 15:21

Суду США глубоко наплевать на какие-то саммиты.

gwon 14 июля 2018 | 15:24

дебилы, б...

gregor 14 июля 2018 | 15:32

В российском МИДе объяснили обвинения в кибератаках стремлением испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа
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Захарова от имени Мида и Песков от имени Кремля , сказали ,что кибератаки были предприняты Россией, для улучшения атмосферы, перед встречей Путина и Трампа .

chnch 14 июля 2018 | 15:35

Ну атмосфэээру кто то уже давно испортил.Ещё до Трампа...

sergo_25_26 14 июля 2018 | 15:37

ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ. Ну как вам американцы не стыдно то а? Русские к вам со всей душой, а вы...... ЭХ. Не хотите понять русских. Им бы всем нагадить и что бы им за это ничего не было. Иль украсть чеВо иль убить кАВо. Это скрепы, а так они хорошие.

askol2016 14 июля 2018 | 16:06

Нагадили путинские мерзавцы, а отвечать за свои делишки не хотят, изворачиваются...

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