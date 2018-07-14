ФИФА оправдала хорватского футболиста Домагоя Виду по делу о втором видео после Матча со сборной России
ФИФА оправдала хорватского футболиста Домагоя Виду по делу о втором видео после Матча со сборной России. Об этом сообщает РИА. После победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ над Россией в сети появился ролик, в котором Вида скандировал «Слава Украине», а член хорватской делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа «за «Динамо» и Украину». После этого Вукоевич был отстранен и оштрафован.
Комментарии1
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tag188 14 июля 2018 | 14:37
Его и за первое видео не за что было наказывать.