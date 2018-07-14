Американка Серена Уильямс и немка Анжелик Кербер сегодня встретятся в женском финале Уимблдона. Матч начнется через полтора часа.

Еще одну игру проведут мужчины – серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль продолжат полуфинальную встречу, которую начали еще вчера. К началу матча со счетом 2:1 по сетам лидирует Джокович.