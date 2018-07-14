Американка Серена Уильямс и немка Анжелик Кербер сегодня встретятся в женском финале Уимблдона
Американка Серена Уильямс и немка Анжелик Кербер сегодня встретятся в женском финале Уимблдона. Матч начнется через полтора часа.
Еще одну игру проведут мужчины – серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль продолжат полуфинальную встречу, которую начали еще вчера. К началу матча со счетом 2:1 по сетам лидирует Джокович.
Комментарии1
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kdv75 14 июля 2018 | 14:39
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И кто выиграет???