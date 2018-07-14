В испанской Памплоне по меньшей мере 7 человек пострадали в ходе традиционного забега с быками. В ходе опасного спринта сотни людей, преследуемые выпущенными из загонов разъяренными быками, бегут по узкой улице. Зачастую некоторые участники специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы заставить зрителей поволноваться.

В этот раз опасное соревнование длилось около трех минут. Пострадавшие получили в основном ушибы и незначительные травмы.