В испанской Памплоне по меньшей мере 7 человек пострадали в ходе традиционного забега с быками
В испанской Памплоне по меньшей мере 7 человек пострадали в ходе традиционного забега с быками. В ходе опасного спринта сотни людей, преследуемые выпущенными из загонов разъяренными быками, бегут по узкой улице. Зачастую некоторые участники специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы заставить зрителей поволноваться.
В этот раз опасное соревнование длилось около трех минут. Пострадавшие получили в основном ушибы и незначительные травмы.
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