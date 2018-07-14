Соединенные Штаты уже в следующем году могут обогнать Россию по объемам добычи нефти. По оценкам экспертов американское Минэнерго, этот показатель возрастет до почти 12 миллионов баррелей в день. Таким образом США могут вернуть себе лидерство, утраченное еще в семидесятых годах прошлого века.

В конце прошлого месяца страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, но Дональд Трамп сказал, что странам организации необходимо удвоить этот показатель.