Соединенные Штаты уже в следующем году могут обогнать Россию по объемам добычи нефти
Соединенные Штаты уже в следующем году могут обогнать Россию по объемам добычи нефти. По оценкам экспертов американское Минэнерго, этот показатель возрастет до почти 12 миллионов баррелей в день. Таким образом США могут вернуть себе лидерство, утраченное еще в семидесятых годах прошлого века.
В конце прошлого месяца страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, но Дональд Трамп сказал, что странам организации необходимо удвоить этот показатель.
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tag188 14 июля 2018 | 14:40
Трампнаш по главным российским скрепам бьет!
Еще хуже Абамы оказался!