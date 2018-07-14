Суд прекратил дело жителя Белгорода, который совершил более 500 хакерских атак на сайт ФСБ
Суд прекратил дело жителя Белгорода, который совершил более 500 хакерских атак на сайт ФСБ. Ему назначили штраф 40 тысяч рублей, который он должен погасить до середины августа. В противном случае, уголовное дело будет возобновлено.
На сайте суда уточняется, что злоумышленник действовал из своего дома. Он полностью признал вину и раскаялся. Претензий со стороны ФСБ к нему не имеется.
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