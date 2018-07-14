Суд прекратил дело жителя Белгорода, который совершил более 500 хакерских атак на сайт ФСБ. Ему назначили штраф 40 тысяч рублей, который он должен погасить до середины августа. В противном случае, уголовное дело будет возобновлено.

На сайте суда уточняется, что злоумышленник действовал из своего дома. Он полностью признал вину и раскаялся. Претензий со стороны ФСБ к нему не имеется.