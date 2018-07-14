Энергетики восстанавливают электроснабжение на западе Крыма после аварийного отключения
Энергетики восстанавливают электроснабжение на западе Крыма после аварийного отключения. Утром без света остались жители Евпатории и Сакского района полуострова.
Аварийное отключение частично устранено, без электричества остаются потребители мощностью 12 МВт.
Комментарии4
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oldpartizan 14 июля 2018 | 14:36
блохер горный не помогает часом?
danko_viola 14 июля 2018 | 14:38
oldpartizan: часом кастрюлю сними коломрась.
danko_viola 14 июля 2018 | 14:36
А где бабка данко1 спец по снабжению?
satttana_perrrkele 14 июля 2018 | 14:39
Какие знакомые "новости".
О том, что было "аварийное отключение" - ни одного слова. Зато гордо рапортуют об успешном и героическом восстановлении!!
страна с непредсказуемым прошлым