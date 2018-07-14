Южнокорейское Минобороны вызвало российского военного атташе из-за инцидента с двумя бомбардировщиками Ту-95
В Сеуле утверждают, что вчера самолеты четыре раза залетали в опознавательную зону ПВО. Чтобы в дальнейшем избежать столкновения в воздухе, Южная Корея попросила Россию скорректировать маршруты авиации.
В свою очередь, российское Минобороны подтвердило информацию о полете бомбардировщиков, но уточнила, что они были выполнены в соответствии с международными правилами и не нарушали границ других государств.
Комментарии2
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vilingrad 14 июля 2018 | 14:41
Перед встречей с Трампом неплохо бы еще Вовке насрать на коврик перед посольством США, назвать Калифорнию незаконной колонией и поржать над сиськами Меланьи. Успех обеспечен:)
kdv75 14 июля 2018 | 14:41
четыре раза залетали в опознавательную зону ПВО
Таки опознали. Молодцы