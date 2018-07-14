Южнокорейское Минобороны вызвало российского военного атташе из-за инцидента с двумя бомбардировщиками Ту-95

В Сеуле утверждают, что вчера самолеты четыре раза залетали в опознавательную зону ПВО. Чтобы в дальнейшем избежать столкновения в воздухе, Южная Корея попросила Россию скорректировать маршруты авиации.

В свою очередь, российское Минобороны подтвердило информацию о полете бомбардировщиков, но уточнила, что они были выполнены в соответствии с международными правилами и не нарушали границ других государств.