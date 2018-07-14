В матче за третье место Чемпионата мира по футболу сегодня встретятся сборные Бельгии и Англии
Игра пройдет в Санкт-Петербурге. Английская команда приложит все усилия для победы, сказал тренер англичан Гарет Саутгейт.
Сборная Бельгии сделает всё, чтобы одолеть в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018 команду из Англии. Победа в этом матче очень важная для болельщиков, рассказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.
Мартинес добавил, что третье место станет огромным достижением для сборной Бельгии и вдохновит следующее поколение игроков.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikr 14 июля 2018 | 14:33
Кто бы ни выиграл сегодняшний матч, руководство НАТО обязательно заявит, что опять победил ЕГО ЧЛЕН. А Эхо Москвы большинством голосов непременно присоединится к этому мнению.