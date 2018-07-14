В матче за третье место Чемпионата мира по футболу сегодня встретятся сборные Бельгии и Англии

Игра пройдет в Санкт-Петербурге. Английская команда приложит все усилия для победы, сказал тренер англичан Гарет Саутгейт.

Сборная Бельгии сделает всё, чтобы одолеть в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018 команду из Англии. Победа в этом матче очень важная для болельщиков, рассказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

Мартинес добавил, что третье место станет огромным достижением для сборной Бельгии и вдохновит следующее поколение игроков.