Патриарх Кирилл призывает решать вопрос о признании останков царской семьи на основании заключения экспертов

Расследование обстоятельств убийства Следственный комитет возобновил в сентябре 2015 года, была проведена эксгумация.

Патриарх хочет узнать правду о подлинности останков, которые нашли под Екатеринбургом. В связи с чем задавал свои вопросы экспертам и призывает не политизировать тему. Окончательная позиция церкви относительно признания останков будет озвучена на Архиерейском соборе. В данный момент проводят все необходимые исследования, их сведения зашифрованы друг от друга, а генетические экспертизы разнесены по двум крупнейшим в мире научным центрам.

В рамках уголовного дела по убийству семьи Романовых проводят антропологическую, генетическую, историческую и судебную экспертизы. Рабочая группа, созданная правительством, не сомневается в подлинности останков царевича Алексея и княжны Марии, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, не обнаружено никаких документов, которые могли бы опровергнуть выводы следствия и межведомственной рабочей группы.

Останки найдены в захоронении недалеко от Екатеринбурга в 1991 и в 2007 годах.