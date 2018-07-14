Патриарх Кирилл призывает решать вопрос о признании останков царской семьи на основании заключения экспертов
Расследование обстоятельств убийства Следственный комитет возобновил в сентябре 2015 года, была проведена эксгумация.
Патриарх хочет узнать правду о подлинности останков, которые нашли под Екатеринбургом. В связи с чем задавал свои вопросы экспертам и призывает не политизировать тему. Окончательная позиция церкви относительно признания останков будет озвучена на Архиерейском соборе. В данный момент проводят все необходимые исследования, их сведения зашифрованы друг от друга, а генетические экспертизы разнесены по двум крупнейшим в мире научным центрам.
В рамках уголовного дела по убийству семьи Романовых проводят антропологическую, генетическую, историческую и судебную экспертизы. Рабочая группа, созданная правительством, не сомневается в подлинности останков царевича Алексея и княжны Марии, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, не обнаружено никаких документов, которые могли бы опровергнуть выводы следствия и межведомственной рабочей группы.
Останки найдены в захоронении недалеко от Екатеринбурга в 1991 и в 2007 годах.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 14 июля 2018 | 14:11
Ну Гундяй спец не только в нанопыли, которую никому не показал, только 20 млн. отжал, но и в криминалистике.
danko_viola 14 июля 2018 | 14:25
danko1: старамрсь1 данко1 спец в останках. Только. Не превращай сайт в помойку. 20 млн. В.
peresvet73 14 июля 2018 | 14:13
Семьи гражданина Романова.
dr_nemos 14 июля 2018 | 14:18
а где видения, знамения и пр...как по житиям........ээээ, тут экспертиза нужна. А может и по другим "святым, в земле рустей воссиявшим" экспертизу провести.
seryj_wolk 14 июля 2018 | 14:26
Какие к чертовой бабушке эксперты? Это ему должен сказать боженька, которого он поймал за бороду и пока еще удерживает.
danko1 14 июля 2018 | 14:33
seryj_wolk: Разве у Путина есть борода?
seryj_wolk 14 июля 2018 | 14:38
danko1: Извините, но насколько я знаю Путин - это аллах. Федот, да не тот.
chnch 14 июля 2018 | 14:36
Хотелось бы узнать мнение главного эксперта, а не каково то там Патриарха ... Что поэтому поводу думает Поклонская?
twenty_two 14 июля 2018 | 14:36
Скоро появится пять тазобедренных костей святого Николая второго, семь правых кистей, и три левых. Два черепа, и множество иных священных для каждого христианина частей трупов.