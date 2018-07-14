Бывший замдиректора Государственного Эрмитажа получил условный срок за многомиллионные хищения
В его защиту выступили священники.
По версии следствия бывший замглавы Эрмитажа и второй фигурант — экс-директор компании «Балтсрой» завысили стоимость выполненных работ при реконструкции так называемого Запасного дома Эрмитажа на 30 миллионов рублей. Эти деньги затем обналичили и присвоили. Оба подсудимых признали вину, поэтому дело рассматривалось в особом режиме. То есть, без вызова свидетелей и допросов.
Главными в этом процессе — были характеристики их личности. И, как пишет издание «Фонтанка.ру», на заседании говорилось о хороших рекомендациях в адрес бывшего замдиректора Эрмитажа со стороны его руководителя — Михаила Пиотровского и РПЦ. Священники просили оставить подсудимого на свободе и говорили про то, как много церквей он отремонтировал. Михаила Новикова даже наградил патриарх — орденом Серафима Саровского. Всё это судья оценила как заслуживающее снисхождение и вместо реального срока — на котором настаивал прокурор — в 4 года колонии общего режима, приговорила обоих к 2,5 годам условно.
Ранее ФСБ направила рекомендации для руководства Эрмитажа с требованием проверить наиболее значимые контракты и внимательнее относиться к приемке выполненных работ. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский пообещал взять это под свой контроль.
Комментарии5
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olegleon 14 июля 2018 | 14:12
Священники просили оставить подсудимого на свободе и говорили про то, как много церквей он отремонтировал. ....
... на украденные деньги.
punyoshohlai 14 июля 2018 | 14:12
Потому как социально близкий земляк
danko1 14 июля 2018 | 14:13
Тесная связь попов и воров.
Понятно, что из одной конторы и своих защищают.
Но мерзко, когда за похищенную курицу реальный срок дают, а за похищенные миллиарды и миллионы- условный.
polsan 14 июля 2018 | 14:14
Пора открыть рубрику " Тут ещё не воровали" с анализом, почему это так происходит! ))
seryj_wolk 14 июля 2018 | 14:14
РПЦ дала жулику и вору, присвоившему деньги в особо крупном размере, индульгенцию. Даже ворованные деньги не потребовали вернуть. Пусть ворует и дальше, это для них свой человек.