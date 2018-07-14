Бывший замдиректора Государственного Эрмитажа получил условный срок за многомиллионные хищения

В его защиту выступили священники.

По версии следствия бывший замглавы Эрмитажа и второй фигурант — экс-директор компании «Балтсрой» завысили стоимость выполненных работ при реконструкции так называемого Запасного дома Эрмитажа на 30 миллионов рублей. Эти деньги затем обналичили и присвоили. Оба подсудимых признали вину, поэтому дело рассматривалось в особом режиме. То есть, без вызова свидетелей и допросов.

Главными в этом процессе — были характеристики их личности. И, как пишет издание «Фонтанка.ру», на заседании говорилось о хороших рекомендациях в адрес бывшего замдиректора Эрмитажа со стороны его руководителя — Михаила Пиотровского и РПЦ. Священники просили оставить подсудимого на свободе и говорили про то, как много церквей он отремонтировал. Михаила Новикова даже наградил патриарх — орденом Серафима Саровского. Всё это судья оценила как заслуживающее снисхождение и вместо реального срока — на котором настаивал прокурор — в 4 года колонии общего режима, приговорила обоих к 2,5 годам условно.

Ранее ФСБ направила рекомендации для руководства Эрмитажа с требованием проверить наиболее значимые контракты и внимательнее относиться к приемке выполненных работ. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский пообещал взять это под свой контроль.