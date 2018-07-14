Пострадавшие клиенты старейшего туроператора России «Натали Турс» еще не начали получать деньги
Пострадавшие клиенты старейшего туроператора России «Натали Турс» еще не начали получать деньги, так как до сих пор нет информации о приостановлении ее деятельности.
Об аннулировании всех путевок стало известно в начале июля, сейчас идет активный сбор требований к туроператору. Компания рассчитывает возобновить отправку туристов с 1 октября.
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dr_nemos 14 июля 2018 | 14:25
Рухнул Натали-турс....а тут в кустах рояль - предложение о гос. туризме