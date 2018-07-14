Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в выборы американского президента

Начать стоит с того, что государственные российские СМИ сообщают ложь о новых обвинениях спецпрокурора Боба Мюллера — Мюллер предъявил обвинения в хакерских атаках не предполагаемым сотрудникам ГРУ России, а вполне реальным — с указанием их имен, должностей и военных частей, в которых они числятся или числились. В опубликованном обвинительном заключении на 29 страницах ФБР объясняет, что каких IP адресов заходил каждый из обвиняемых, какие серверы они использовали, какие фишинговые имейлы с вредоносными программами посылали членам Демократической партии. Для покупки серверов офицеры ГРУ использовали биткойн в эквиваленте 95 тысяч долларов — криптовалюты они не только покупали, но и майнили. В связи с этим офицеры ГРУ обвиняются и в отмывании денежных средств. Также хакеры взломали компьютеры американской компании, которая поставляла программной обеспечение для верификации зарегистрированных избирателей.

В Москве считают, что сообщения американской стороны призвано испортить атмосферу предстоящей встречи Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.