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14:00, 14 июля 2018

Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в выборы американского президента

Начать стоит с того, что государственные российские СМИ сообщают ложь о новых обвинениях спецпрокурора Боба Мюллера — Мюллер предъявил обвинения в хакерских атаках не предполагаемым сотрудникам ГРУ России, а вполне реальным — с указанием их имен, должностей и военных частей, в которых они числятся или числились. В опубликованном обвинительном заключении на 29 страницах ФБР объясняет, что каких IP адресов заходил каждый из обвиняемых, какие серверы они использовали, какие фишинговые имейлы с вредоносными программами посылали членам Демократической партии. Для покупки серверов офицеры ГРУ использовали биткойн в эквиваленте 95 тысяч долларов — криптовалюты они не только покупали, но и майнили. В связи с этим офицеры ГРУ обвиняются и в отмывании денежных средств. Также хакеры взломали компьютеры американской компании, которая поставляла программной обеспечение для верификации зарегистрированных избирателей.

В Москве считают, что сообщения американской стороны призвано испортить атмосферу предстоящей встречи Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Комментарии

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hsherman 14 июля 2018 | 14:06

Молодцы ребята из ЦРУ, заметно сузили площадь на заднице у Путина, с которой Трамп собирается " поладить" в Хельсинки.

kdv75 14 июля 2018 | 14:33

hsherman:Где эти имена? Хочу знать героев

mikhail_spb_ 14 июля 2018 | 14:07


На самом деле, достаточно было обвинить только одного.
Ведь без его приказа никакого вмешательства не было бы.

danko_viola 14 июля 2018 | 14:12

mikhail_spb_: ведь, наверное, возможно, вероятно, пролонгация, мильтоны, катырка, профиндосить. Тролль юморной тупой.

snikkersnepper 14 июля 2018 | 14:14

Эхонько продолжает наяривать про "ложь государственных российских СМИ" на основании СЛОВ Мюллера. Без материалов дела, без каких-либо доказательств, без каких-либо проверок. Просто поверив на слово Белому Господину. Видать, у кого-то физиономия в конец по канделябру соскучилась.

pavelmistery 14 июля 2018 | 14:38

Государственные российские СМИ продолжает наяривать про "предполагаемых сотрудников ГРУ России" на основании приказа Кремля. Без материалов дела, без каких-либо доказательств, без каких-либо проверок. Просто исполнив приказ Кремля. Видать, у кого-то физиономия в конец по канделябру соскучилась.

olegleon 14 июля 2018 | 14:14

"Для покупки серверов офицеры ГРУ использовали биткойн в эквиваленте 95 тысяч долларов"

вот до чего Путин довёл страну! у ГРУ нет серверов и сотрудники ГРУ вынуждены сами покупать оборудование. ну некоторые американцы в такую чушь поверят наверное

andy66 14 июля 2018 | 14:15

тут портянки пытаются нас убедить, что РФ и США не находятся в состоянии войны...

На самом деле война давно идет, просто в ней пока не применяется ядерное оружие.
У судя по риторике первого канала Рос ТВ - там это очень отчетливо понимают

kdv75 14 июля 2018 | 14:31

(а вполне реальным — с указанием их имен, должностей и военных частей, в которых они числятся или числились. В опубликованном обвинительном заключении на 29 страницах)
Киньте ссылку, где указаны

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