Сборные Бельгии и Англии сегодня разыграют бронзу чемпионата мира по футболу. Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 17 часов. Это будет не первый их матч на этом турнире: в ходе группового этапа бельгийцы уже обыгрывали англичан со счетом 1:0.

Тогда на поле вышли резервные составы, однако теперь наставник бельгийцев сказал, что выставит сильнейших футболистов.