Сборные Бельгии и Англии сегодня разыграют бронзу чемпионата мира по футболу
Сборные Бельгии и Англии сегодня разыграют бронзу чемпионата мира по футболу. Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 17 часов. Это будет не первый их матч на этом турнире: в ходе группового этапа бельгийцы уже обыгрывали англичан со счетом 1:0.
Тогда на поле вышли резервные составы, однако теперь наставник бельгийцев сказал, что выставит сильнейших футболистов.
Комментарии2
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