Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта Турции в иностранной валюте на один пункт. Это произошло после того, как в конце июня на досрочных президентских выборах победил Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению агентства, в стране возросли риски для макроэкономической стабильности, а доверие к политике Анкары в последние месяцы ухудшилось.