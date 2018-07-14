Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта Турции в иностранной валюте на один пункт
Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта Турции в иностранной валюте на один пункт. Это произошло после того, как в конце июня на досрочных президентских выборах победил Реджеп Тайип Эрдоган.
По мнению агентства, в стране возросли риски для макроэкономической стабильности, а доверие к политике Анкары в последние месяцы ухудшилось.
Комментарии1
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eniro 14 июля 2018 | 14:02
И что удивительного? Турция-самая стабильная страна в регионе. Удобное географическое положение.Достойное развитее всех сегментов экономики. Почти консалидированное, монокультурное и монорелигиозное население. Кто может сравнится? Только Израиль.