Бывший глава МЧС Владимир Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко
Бывший глава МЧС Владимир Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Отмечается, что имя Пучкова в регионе хорошо известно из-за того, что в позапрошлом году его ведомство боролось с последствиями тайфунами «Лайонрок».
В мае экс-глава МЧС стал единственным министром силового блока, который не попал в новый кабмин. Его место занял бывший охранник Владимира Путина Евгений Зиничев.
Комментарии1
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olegleon 14 июля 2018 | 13:40
вот это понижение!!! ну хотя бы пока на свободе и то уже может радоваться