Бывший глава МЧС Владимир Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Отмечается, что имя Пучкова в регионе хорошо известно из-за того, что в позапрошлом году его ведомство боролось с последствиями тайфунами «Лайонрок».

В мае экс-глава МЧС стал единственным министром силового блока, который не попал в новый кабмин. Его место занял бывший охранник Владимира Путина Евгений Зиничев.